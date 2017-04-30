В Жигулевске произошло столкновение автобуса с детьми, грузовика и легковушки

В воскресенье, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
К месту аварии выезжали четыре пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что произошло столкновение трех транспортных средств. Проводились аварийно-спасательные работы.
По предварительным данным оперативных служб, в ДТП попал легковой автомобиль, грузовик и автобус типа ПАЗ, в котором находились пассажиры — предположительно 24 ребенка. В результате аварии никто не пострадал.
Причина ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.