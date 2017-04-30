В Жигулевске произошло столкновение автобуса с детьми, грузовика и легковушки

В воскресенье, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К месту аварии выезжали четыре пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что произошло столкновение трех транспортных средств. Проводились аварийно-спасательные работы.

По предварительным данным оперативных служб, в ДТП попал легковой автомобиль, грузовик и автобус типа ПАЗ, в котором находились пассажиры — предположительно 24 ребенка. В результате аварии никто не пострадал.

Причина ДТП устанавливаются.





