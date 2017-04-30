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ДТП Происшествия

В Жигулевске произошло столкновение автобуса с детьми, грузовика и легковушки

ЖИГУЛЕВСК. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К месту аварии выезжали четыре пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что произошло столкновение трех транспортных средств. Проводились аварийно-спасательные работы.

По предварительным данным оперативных служб, в ДТП попал легковой автомобиль, грузовик и автобус типа ПАЗ, в котором находились пассажиры — предположительно 24 ребенка. В результате аварии никто не пострадал.

Причина ДТП устанавливаются.


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Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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