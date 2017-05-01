"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом"

В матче 26-го тура РОСГОССТРАХ чемпионата российской футбольной премьер-лиги "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 7915 зрителей, сыграли вничью с "Оренбургом" — 1:1.

Как сообщает официальный сайт клуба, счет был открыт на 68-й минуте. Евгений Башкиров нарушил правила в пяти метрах от собственной штрафной, уложив на газон Благо. "Стандарт" исполнил сам пострадавший. Мяч по красивой траектории перелетел через стенку и зашел точно в "девятку" ворот Георги Лории — 0:1.

"Крылья" отыгрались за пять минут до конца встречи. На Сергее Корниленко сфолили в штрафной "Оренбурга", и Сергей Карасев уверенно указал на "точку". Пенальти четко реализовал Дмитрий Ятченко — 1:1.

Концовка матча прошла на встречных курсах. Но больше забить соперникам не удалось. "Крылья" играют вничью с одним из главных конкурентов по борьбе за сохранение прописки в премьер-лиге и покидаю зону прямого вылета.