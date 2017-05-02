В Тольятти пострадала девочка, упавшая с эстакады в ГСК

В субботу, 29 апреля, около семи часов вечера в одном из ГСК по ул. Дзержинского в Автозаводском районе понадобилась помощь девочке в возрасте около 12 лет, которая, упав с эстакады, ударилась головой, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие на вызов в ГСК врачи тольяттинской "скорой" оказали девочке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение с подозрением на черепно-мозговую травму.