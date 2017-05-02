В Самаре врачи "скорой" спасали годовалого малыша, упавшего со второго этажа

В воскресенье, 30 апреля, в восьмом часу вечера со второго этажа дома по ул. Товарная упал и получил травмы годовалый мальчик, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, взрослые занесли малыша в квартиру и вызвали "скорую". Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали малышу помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение с подозрением на политравму.