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Хоккей Спорт

Дмитрий Шляхтин: "Штаб ХК "Лада" остается на своих местах"

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Дмитрий Шляхтин: "Штаб ХК "Лада" остается на своих местах" Дмитрий Шляхтин: "Штаб ХК "Лада" остается на своих местах"
Фото: Игорь Казановский

Министр спорта Самарской области, вице-президент ХК "Лада" Дмитрий Шляхтин опроверг информацию о смене генерального и спортивного директоров клуба, появившуюся на днях в СМИ, сообщает tass.ru.

"Весь старый штаб команды остается: с Аболсом, с Макаровым (спортивный директор Вадим Макаров. - Прим. ТАСС) и Вдовиным (генеральный директор Владимир Вдовин. - Прим. ТАСС). Думаю, у команды с ними есть возможность дать результат. Был жесткий разговор с губернатором. Если не будет результата, клуб с ними расстанется", - сказал Шляхтин.

"Мое мнение было - 50 × 50. С одной стороны, я за стабильность, но, с другой, результаты не отвечают ожиданиям. Надо биться, надо играть", - отметил собеседник ТАСС.

Тольяттинская команда за последние три года ни разу не сумела выйти в плей-офф КХЛ, а в минувшем сезоне под руководством Аболса заняла предпоследнее место в регулярном чемпионате в Восточной конференции.

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