На реставрацию дореволюционного дома на Галантионовской/Венцека потратят 4 млн рублей

ГБУЗ Самарский областной медицинский центр "Династия" ищет подрядчика, который отреставрирует дореволюционное здание на пересечении улиц Галактионовской и Венцека. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет о выполнении работ по ремонту и реставрации объекта культурного наследия по адресу ул. Галактионовская, 21. В этом доме в 1922–1924 гг. датский писатель-коммунист Мартин Андерсен Нексе содержал детский дом для 65 детей-сирот.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 4,4 млн рублей.

Подрядчика определят 22 мая. Работы должны быть проведены до июня 2018 года.