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Архитектура Культура

На реставрацию дореволюционного дома на Галантионовской/Венцека потратят 4 млн рублей

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГБУЗ Самарский областной медицинский центр "Династия" ищет подрядчика, который отреставрирует дореволюционное здание на пересечении улиц Галактионовской и Венцека. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет о выполнении работ по ремонту и реставрации объекта культурного наследия по адресу ул. Галактионовская, 21. В этом доме в 1922–1924 гг. датский писатель-коммунист Мартин Андерсен Нексе содержал детский дом для 65 детей-сирот.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 4,4 млн рублей.

Подрядчика определят 22 мая. Работы должны быть проведены до июня 2018 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2017 13:12 Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса

Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?

Юрий Никитин 07 апреля 2017 01:07 Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса

Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?

Dmitry Lakotsenin 06 апреля 2017 16:18 Почти 70% самарцев против установки памятного знака чехословацким легионерам

Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:39 Дом-музей Фрунзе к ЧМ-18 за 3,2 млн руб. отреставрирует "НПУ Самарареставрация"

Ну вот реальная организация и реальная подвижка.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:34 Реставрация Дома Головкина обойдется почти на 25% дешевле начальной цены

Некое ООО СО "Федерал" и на 25% СТРАННОВАТО((

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