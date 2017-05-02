На реставрацию дореволюционного дома на Галантионовской/Венцека потратят 4 млн рублей

ГБУЗ Самарский областной медицинский центр "Династия" ищет подрядчика, который отреставрирует дореволюционное здание на пересечении улиц Галактионовской и Венцека. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Речь идет о выполнении работ по ремонту и реставрации объекта культурного наследия по адресу ул. Галактионовская, 21. В этом доме в 1922–1924 гг. датский писатель-коммунист Мартин Андерсен Нексе содержал детский дом для 65 детей-сирот.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 4,4 млн рублей.
Подрядчика определят 22 мая. Работы должны быть проведены до июня 2018 года.
Последние комментарии
Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?
Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?
Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.
Ну вот реальная организация и реальная подвижка.
Некое ООО СО "Федерал" и на 25% СТРАННОВАТО((