Фильм "Рай" в Самаре смогли увидеть воспитанники школы-интерната

27 апреля воспитанники школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №17 и члены самарской областной общественной организации инвалидов посмотрели фильм А.Кончаловского "Рай" с тифлокомментариями и субтитрами, адаптированный для людей с нарушениями зрения и слуха. Показ прошел в кинотеатре "Киномакс" при поддержке компании "МегаФон" и благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".
Выбор фильма для показа не случаен. Картина "Рай" удостоена премии "Серебряный лев Святого Марка" Венецианского фестиваля за лучшую режиссуру и кинопремии "Ника". Фильм рассказывает о трех судьбах: русской эмигрантки, участнице движения французского сопротивления, француза-коллаборациониста и высокопоставленного офицера СС - которые замысловато переплелись в горниле Второй мировой войны.
"Я благодарен Фонду Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" за поддержку в съемках фильма и инициативу адаптации картины для зрителей с ограничениями по зрению. В кино очень важен образ, и тифлокомментирование помогает создать его для людей с ограниченными возможностями", - отметил режиссер фильма Андрей Кончаловский.
Светлана Черникова, председатель Самарской организации общества слепых, поблагодарила компанию "МегаФон" за организацию показа "Рая": "Такие встречи помогают людям больше понимать особенности жизненной ситуации слабовидящих, а в данном случае повод важен вдвойне, потому что фильм посвящен событиям Великой Отечественной войны в преддверии празднования 72-й годовщины Победы.
Максим Токаренко, директор Самарского отделения "МегаФона", в свою очередь подчеркнул: "Свою социальную ответственность наша компания видит в том, чтобы объединять людей, создавать безбарьерную информационную среду, улучшая качество жизни, поддерживать память и связь поколений".
Компания "МегаФон" поддерживает адаптацию отечественных фильмов с помощью тифлокомментариев и субтитров с 2014 года в рамках своего долгосрочного проекта "Кино для незрячих и глухих". В 2015-2016 годы для людей с ограничениями по зрению и слуху были адаптированы картины "Призрак", "Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее", "Батальон", "Выкрутасы", "Крепость", "Василиса" и "Три богатыря. Ход конем".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?