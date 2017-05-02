Фильм "Рай" в Самаре смогли увидеть воспитанники школы-интерната

27 апреля воспитанники школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №17 и члены самарской областной общественной организации инвалидов посмотрели фильм А.Кончаловского "Рай" с тифлокомментариями и субтитрами, адаптированный для людей с нарушениями зрения и слуха. Показ прошел в кинотеатре "Киномакс" при поддержке компании "МегаФон" и благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

Выбор фильма для показа не случаен. Картина "Рай" удостоена премии "Серебряный лев Святого Марка" Венецианского фестиваля за лучшую режиссуру и кинопремии "Ника". Фильм рассказывает о трех судьбах: русской эмигрантки, участнице движения французского сопротивления, француза-коллаборациониста и высокопоставленного офицера СС - которые замысловато переплелись в горниле Второй мировой войны.

"Я благодарен Фонду Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" за поддержку в съемках фильма и инициативу адаптации картины для зрителей с ограничениями по зрению. В кино очень важен образ, и тифлокомментирование помогает создать его для людей с ограниченными возможностями", - отметил режиссер фильма Андрей Кончаловский.

Светлана Черникова, председатель Самарской организации общества слепых, поблагодарила компанию "МегаФон" за организацию показа "Рая": "Такие встречи помогают людям больше понимать особенности жизненной ситуации слабовидящих, а в данном случае повод важен вдвойне, потому что фильм посвящен событиям Великой Отечественной войны в преддверии празднования 72-й годовщины Победы.

Максим Токаренко, директор Самарского отделения "МегаФона", в свою очередь подчеркнул: "Свою социальную ответственность наша компания видит в том, чтобы объединять людей, создавать безбарьерную информационную среду, улучшая качество жизни, поддерживать память и связь поколений".

Компания "МегаФон" поддерживает адаптацию отечественных фильмов с помощью тифлокомментариев и субтитров с 2014 года в рамках своего долгосрочного проекта "Кино для незрячих и глухих". В 2015-2016 годы для людей с ограничениями по зрению и слуху были адаптированы картины "Призрак", "Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее", "Батальон", "Выкрутасы", "Крепость", "Василиса" и "Три богатыря. Ход конем".