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Музеи и выставки Культура

"Новое пространство" открывает выставку репродукций "От Моне до Ренуара"

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 мая, в 19:00 в галерее "Новое пространство" состоится открытие передвижной выставки репродукций картин импрессионистов "От Моне до Ренуара", сообщила пресс-служба Самарской областной универсальной научной библиотеки.

На выставке будет представлено 70 репродукций работ таких знаменитых художников направления, как Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсарро и Пьер Огюст Ренуар.

Картины в натуральную величину выполнены в специальной технике жикле. Жикле (от французского giclee − распыление, разбрызгивание) — эксклюзивный цифровой принт шедевров живописи, обеспечивающий высокую достоверность цветопередачи и практически не отличимое невооруженным взглядом сходство с подлинниками.

Посетители могут приобрести на выставке сувенирную продукцию с изображением самых ярких картин: магниты, постеры, репродукции работ на холсте.

Выставка продлится до 28 мая.

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