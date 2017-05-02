"Новое пространство" открывает выставку репродукций "От Моне до Ренуара"

В пятницу, 5 мая, в 19:00 в галерее "Новое пространство" состоится открытие передвижной выставки репродукций картин импрессионистов "От Моне до Ренуара", сообщила пресс-служба Самарской областной универсальной научной библиотеки.
На выставке будет представлено 70 репродукций работ таких знаменитых художников направления, как Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсарро и Пьер Огюст Ренуар.
Картины в натуральную величину выполнены в специальной технике жикле. Жикле (от французского giclee − распыление, разбрызгивание) — эксклюзивный цифровой принт шедевров живописи, обеспечивающий высокую достоверность цветопередачи и практически не отличимое невооруженным взглядом сходство с подлинниками.
Посетители могут приобрести на выставке сувенирную продукцию с изображением самых ярких картин: магниты, постеры, репродукции работ на холсте.
Выставка продлится до 28 мая.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)