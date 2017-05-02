"Новое пространство" открывает выставку репродукций "От Моне до Ренуара"

В пятницу, 5 мая, в 19:00 в галерее "Новое пространство" состоится открытие передвижной выставки репродукций картин импрессионистов "От Моне до Ренуара", сообщила пресс-служба Самарской областной универсальной научной библиотеки.

На выставке будет представлено 70 репродукций работ таких знаменитых художников направления, как Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсарро и Пьер Огюст Ренуар.

Картины в натуральную величину выполнены в специальной технике жикле. Жикле (от французского giclee − распыление, разбрызгивание) — эксклюзивный цифровой принт шедевров живописи, обеспечивающий высокую достоверность цветопередачи и практически не отличимое невооруженным взглядом сходство с подлинниками.

Посетители могут приобрести на выставке сувенирную продукцию с изображением самых ярких картин: магниты, постеры, репродукции работ на холсте.

Выставка продлится до 28 мая.