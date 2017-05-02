За минувшие выходные в СОКБ им. Середавина поступили двое пострадавших от укусов змей

За минувшие выходные с 29 апреля по 1 мая в отделение оказания помощи больным с острыми отравлениями СОКБ им. Середавина поступили два человека, укушенные змеями, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в стационаре.

По данным медиков, один из пострадавших доставлен из Красного Яра, второй - из Кротовки. В каждом случае людей кусали предположительно гадюки. В этом году это первые пациенты в Самарской области, пострадавшие от укусов змей.

Медработники СОКБ им. Середавина рекомендуют в случае укуса змеи как можно быстрее обратиться в ближайшее медицинское учреждение или вызвать "скорую помощь".