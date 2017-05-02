Артис Аболс остается главным тренером тольяттинской "Лады"

Главный тренер Артис Аболс останется на своем посту и продолжит работу с тольяттинской командой в сезоне 2017/18.

Генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров также продолжат работу в "Ладе", сообщает официальный сайт клуба. Ранее министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил, что если тренерский штаб Аболса не покажет результата, клуб с ними расстанется.