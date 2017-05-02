16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Артис Аболс остается главным тренером тольяттинской "Лады" Дмитрий Шляхтин: "Штаб ХК "Лада" остается на своих местах" Форвард "Лады" Виктор Комаров перешел в СКА Гендиректор Вдовин и спортивный директор Макаров покидают ХК "Лада" В Самаре состоится финал первенства России по хоккею среди юношеских клубных команд

Хоккей Спорт

Артис Аболс остается главным тренером тольяттинской "Лады"

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати

Главный тренер Артис Аболс останется на своем посту и продолжит работу с тольяттинской командой в сезоне 2017/18.

Генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров также продолжат работу в "Ладе", сообщает официальный сайт клуба.

Ранее министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил, что если тренерский штаб Аболса не покажет результата, клуб с ними расстанется.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ignat Vdulin 10 августа 2015 01:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 17:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 23:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 09:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Саша 29 апреля 2014 12:16 Домашние матчи ХК ЦСК ВВС самарцы теперь будут смотреть по видеотрансляциям

Да, в продаже будут абонементы

Фото на сайте

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" по буллитам проиграл новокузнецкому "Металлургу" - 1:2

ХК "Лада" по буллитам проиграл новокузнецкому "Металлургу" - 1:2

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4