Главный тренер Артис Аболс останется на своем посту и продолжит работу с тольяттинской командой в сезоне 2017/18.
Артис Аболс остается главным тренером тольяттинской "Лады"
ТОЛЬЯТТИ. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный тренер Артис Аболс останется на своем посту и продолжит работу с тольяттинской командой в сезоне 2017/18.
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