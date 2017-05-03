16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Николай Меркушкин: "В Тольятти появится новый спортивный кластер" Николай Меркушкин: Наша задача - наращивать посадку новых лесов Николай Меркушкин принял участие в восстановлении леса в Красноярском районе Николай Меркушкин оценил готовность области к пожароопасному сезону Губернатор встретился с производителями сельхозпродукции Кинель-Черкасского района

Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "В Тольятти появится новый спортивный кластер"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати

Во вторник, 2 мая, губернатор Самарской области посетил строительную площадку стадиона "Труд" в Центральном районе Тольятти.

Сегодня здесь идет укладка футбольного поля, возводятся трибуны на 500 зрителей, также здесь будут обустроены универсальные секторы для занятий легкой атлетикой, беговые дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, проведено общее благоустройство. Закончить работы планируется уже в этом году.

Николай Меркушкин, выслушав представителей компании-подрядчика, на месте дал поручение предусмотреть устройство искусственного обогрева поля. В Тольятти стадион с такими техническими характеристиками не строили никогда.

Стоимость объекта возрастет примерно на 10%, зато спортсмены получат 2-3 лишних месяца в году для полноценных тренировок. "Это удивительно, — заметил губернатор, — что в городе с населением более чем 700 тысяч до сих пор нет ни одного футбольного поля с искусственным обогревом".

Также глава региона осмотрел недостроенный спортивный комплекс, расположенный по соседству. Он дал распоряжение в кратчайшие сроки провести экспертизу здания. Необходимо понять, можно ли его модернизировать или придется проводить реконструкцию.

В перспективе там может расположиться более 10 залов — ледовая площадка, бассейн, универсальные спортивные залы, дорожки со специальным искусственным покрытием, отвечающие самым высоким олимпийским требованиям.

"С учетом уже возведенного рядом физкультурно-спортивного комплекса "Труд", — заявил губернатор, — у нас в Тольятти может появиться новый спортивный кластер".

Также глава региона пообщался с руководителем ФОКа-тройки, который располагается непосредственно у строящегося стадиона. Руководитель объекта доложил, что сейчас он вышел на полную посещаемость, каждый день в нем занимаются спортом более 1000 человек и он пользуется огромной популярностью.

Напомним, ФОК-тройка "Труд" был введен в эксплуатацию полтора года назад. В Самарской области подобный спортивный объект был открыт первым. Сейчас ведется подготовка к строительству ФОКа на Певческом поле в Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

Фото на сайте

Всероссийский день посадки леса

Всероссийский день посадки леса

Пожарно-химическая станция 3 типа в поселке Волжский

Пожарно-химическая станция 3 типа в поселке Волжский

Глава региона посетил спортивный комплекс "Старт" в Кинель-Черкассах

Глава региона посетил спортивный комплекс "Старт" в Кинель-Черкассах

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4