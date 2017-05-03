Николай Меркушкин: "В Тольятти появится новый спортивный кластер"

Во вторник, 2 мая, губернатор Самарской области посетил строительную площадку стадиона "Труд" в Центральном районе Тольятти.

Сегодня здесь идет укладка футбольного поля, возводятся трибуны на 500 зрителей, также здесь будут обустроены универсальные секторы для занятий легкой атлетикой, беговые дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, проведено общее благоустройство. Закончить работы планируется уже в этом году.

Николай Меркушкин, выслушав представителей компании-подрядчика, на месте дал поручение предусмотреть устройство искусственного обогрева поля. В Тольятти стадион с такими техническими характеристиками не строили никогда.

Стоимость объекта возрастет примерно на 10%, зато спортсмены получат 2-3 лишних месяца в году для полноценных тренировок. "Это удивительно, — заметил губернатор, — что в городе с населением более чем 700 тысяч до сих пор нет ни одного футбольного поля с искусственным обогревом".

Также глава региона осмотрел недостроенный спортивный комплекс, расположенный по соседству. Он дал распоряжение в кратчайшие сроки провести экспертизу здания. Необходимо понять, можно ли его модернизировать или придется проводить реконструкцию.

В перспективе там может расположиться более 10 залов — ледовая площадка, бассейн, универсальные спортивные залы, дорожки со специальным искусственным покрытием, отвечающие самым высоким олимпийским требованиям.

"С учетом уже возведенного рядом физкультурно-спортивного комплекса "Труд", — заявил губернатор, — у нас в Тольятти может появиться новый спортивный кластер".

Также глава региона пообщался с руководителем ФОКа-тройки, который располагается непосредственно у строящегося стадиона. Руководитель объекта доложил, что сейчас он вышел на полную посещаемость, каждый день в нем занимаются спортом более 1000 человек и он пользуется огромной популярностью.

Напомним, ФОК-тройка "Труд" был введен в эксплуатацию полтора года назад. В Самарской области подобный спортивный объект был открыт первым. Сейчас ведется подготовка к строительству ФОКа на Певческом поле в Тольятти.