Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Морокко

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Рабате, обыграв представительницу Швейцарии Конни Перрин со счетом 6:2, 7:6 (8:6), пишет championat.com.
Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. 25-летняя уроженка Самары, занимающая 16-ю строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Конни 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Павлюченкова поспорит со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!