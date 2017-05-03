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Новый скоростной пассажирский маршрут "Самара–Тольятти" начнет работу 6 мая

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке правительства Самарской области ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" приобрело и отремонтировало три судна на подводных крыльях "Восход". Благодаря этому с 6 мая открывается новый скоростной пассажирский маршрут "Самара–Тольятти".

Скоростной маршрут будет действовать с пятницы по воскресенье два раза в день с остановками в с. Ширяево и с. Зольное. Отправление из Самары в 7.45 и 14.15, из Тольятти — в 10.20 и 16.50. Стоимость проезда составит от 350 до 400 рублей в одну сторону.

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