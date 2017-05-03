В связи с подготовкой к следующему отопительному сезону ОАО "Предприятие тепловых сетей" в мае будет проводить гидравлические испытания. По их результатам определяются участки сетей, которые требуют проведения ремонта в межсезонье.

В мае в Самаре начнутся гидравлические испытания тепловых сетей

С 10 по 13 мая испытания будут проходить на сетях Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной - в пределах пр. Карла Маркса, Ракитовского шоссе, ул. Мелекесской, Зубчаниновского шоссе, улиц Физкультурной, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной, Московского шоссе, улиц Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоры, Алма-Атинской.

С 15 по 18 мая испытания проведут на сетях Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной - в пределах Волжского проспекта, ул. Максима Горького, р. Самары, ул. Братьев Коростелевых, железной дороги, Комсомольской площади, улиц Пятигорской, Ново-Урицкой, Авиационной, Клинической, Дзержинского, Партизанской, Авроры, Гагарина, Революционной, Ново-Садовой, Соколова, Лесной.

С 22 по 24 мая пройдут испытания на сетях Нижней зоны Безымянской ТЭЦ - в пределах улиц Земеца, Береговой, пр. Кирова, Заводского шоссе, пр. Мальцева, ул. Ближней, железной дороги, сообщают в администрации города.