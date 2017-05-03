В мае в Самаре начнутся гидравлические испытания тепловых сетей

В связи с подготовкой к следующему отопительному сезону ОАО "Предприятие тепловых сетей" в мае будет проводить гидравлические испытания. По их результатам определяются участки сетей, которые требуют проведения ремонта в межсезонье.
С 10 по 13 мая испытания будут проходить на сетях Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной - в пределах пр. Карла Маркса, Ракитовского шоссе, ул. Мелекесской, Зубчаниновского шоссе, улиц Физкультурной, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной, Московского шоссе, улиц Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоры, Алма-Атинской.
С 15 по 18 мая испытания проведут на сетях Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной - в пределах Волжского проспекта, ул. Максима Горького, р. Самары, ул. Братьев Коростелевых, железной дороги, Комсомольской площади, улиц Пятигорской, Ново-Урицкой, Авиационной, Клинической, Дзержинского, Партизанской, Авроры, Гагарина, Революционной, Ново-Садовой, Соколова, Лесной.
С 22 по 24 мая пройдут испытания на сетях Нижней зоны Безымянской ТЭЦ - в пределах улиц Земеца, Береговой, пр. Кирова, Заводского шоссе, пр. Мальцева, ул. Ближней, железной дороги, сообщают в администрации города.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(