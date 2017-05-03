В Самаре тушат масштабное возгорание на рынке на проезде Мальцева

В среду, 3 мая, в 15:54, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании ангара на рынке на проезде Мальцева в Советском районе Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Для его тушения на место ЧП выехали пожарные подразделения. По предварительным данным, ангар находится на рынке. Приблизительная площадь пожара составляет около 200 кв. метров. В горящем ангаре находится бытовая химия. Угрозы отравления горожан продуктами горения нет. Вероятность распространения пожара отсутствует. На месте пожара работают пожарные подразделения: 64 человека личного состава и 16 единиц техники. Тушение продолжается.