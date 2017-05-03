В Самаре тушат масштабное возгорание на рынке на проезде Мальцева

В среду, 3 мая, в 15:54, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании ангара на рынке на проезде Мальцева в Советском районе Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Для его тушения на место ЧП выехали пожарные подразделения. По предварительным данным, ангар находится на рынке.
Приблизительная площадь пожара составляет около 200 кв. метров. В горящем ангаре находится бытовая химия. Угрозы отравления горожан продуктами горения нет. Вероятность распространения пожара отсутствует.
На месте пожара работают пожарные подразделения: 64 человека личного состава и 16 единиц техники. Тушение продолжается.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора