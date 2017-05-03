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Муниципалитеты Власть и политика

Управляющие микрорайонов Самары получили удостоверения

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 мая, в Самарской городской думе стартовали обучающие семинары для управляющих микрорайонов Самары. Первыми обучение прошли 13 представителей Самарского района. Новые знания помогут им освоиться на ответственном посту и эффективно решать проблемы жителей.

Управляющие микрорайонов — должность для Самары относительно новая. Решение о ее создании было принято в рамках нового этапа реформы местного самоуправления.

Напомним, в апреле в городе появилось 355 общественных советов микрорайонов, каждый из которых рассчитан на территорию с населением 2500-3000 человек. Ядром ОСМ является координационный совет, состоящий не более чем из 30 человек. Он активно участвует в жизни микрорайона и выносит предложения по его развитию.

Довести эти идеи до власти, добиться их реализации и есть главная задача управляющего. Он будет подчиняться главе района и активно контактировать с членами ОСМ.

"Управляющие станут тем звеном, которое соединит общественников с органами представительной и исполнительной власти, — считает председатель Самарской городской думы Галина Андриянова. — Они будут работать в тесной связке с общественностью и передавать все посылы, идущие от населения".

Чтобы новые кадры эффективно выполняли свои задачи, в думе запустили серию обучающих семинаров. "Семинары пройдут для представителей всех микрорайонов. Им расскажут о городском и районном хозяйстве, объяснят возможности и полномочия", — пояснила Андриянова.

Первыми обучение прошли управляющие Самарского района. Свои удостоверения получили 13 человек. Среди них бывшие представители ТОСов, управляющих компаний, сотрудники районных администраций.

"Приятно, что в управляющие идут авторитетные и подготовленные люди. Они смогут быстро найти общий язык с активными жителями микрорайонов и вдохновить их на совершение полезных и добрых дел", — отметил руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности администрации губернатора Дмитрий Холин.

Основной заботой управляющих станут вопросы ЖКХ и благоустройства. В районе находится 1649 жилых домов, из которых 680 построены до 1917 года. При этом некоторые из них являются объектами культурного наследия.

Управляющим предстоит разобраться в специфике жилого фонда и сообщать главе района о его состоянии. Также они будут следить за благоустройством внутриквартальных проездов и добиваться того, чтобы УК своевременно и честно выполняли свои обязанности.

Для управляющего микрорайоном Воскресенский Александра Сорокина эти задачи не новы. Он работал в МП "Жилсервис", где занимался обслуживанием домов Самарского района. "Я готов взаимодействовать с жителями и добиваться улучшения жилищных условий", — говорит Сорокин.

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