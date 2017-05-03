Самарский технический университет начал ребрендинг

Самарский государственный технический университет начал ребрендинг, говорится в сообщении пресс-службы вуза от 3 мая.
Ученый совет Самарского государственного технического университета утвердил новый бренд вуза и логотип.
В пресс-службе также пояснили, что официальное наименование "Самарский государственный технический университет" не изменится, а бренд "Самарский политех" и новый логотип нужны для популяризации университета. В планах вуза провести официальную регистрацию логотипа и бренда, чтобы упорядочить их использование в информационном пространстве.
При разработке нового бренда и логотипа был проведен опрос студентов и преподавателей СамГТУ, в социальных сетях и учтено мнение более чем 1,2 тыс. участников опроса.
Предыдущий логотип СамГТУ был утвержден Ученым советом вуза 29 марта 2013 г., накануне 100-летия вуза. В его основу был положен круг как символ постоянства. Стилизованная двенадцатизубчатая шестерня символизировала техническую направленность университета. Надпись в нижней части эмблемы на латинском языке cum nobis successus переводится как "С нами успех", а надпись в верхней части эмблемы eruditio est lux в переводе означает "Ученье (знание, образованность) — свет". Золотистый цвет символизировала престиж, благополучие и основательность.
Как пояснили в пресс-службе СамГТУ, классическая стилистика прежнего логотипа выпадала из современных тенденций, это было особенно заметно при сравнении со стилистикой ведущих вузов России и негативно отражалось на узнаваемости СамГТУ.
В официальном сообщении пресс-службы СамГТУ разъясняется, что новый логотип своей формой отображает Самарскую область, в центре которой находится университет. Одновременно логотип напоминает и Солнечную систему, и экран радара, что символизирует постоянное движение, поиск нового, обновление.
В основе цветовой палитры нового логотипа СамГТУ — российский триколор. Выбор цветовой гаммы разработчики обосновали тем, что "Самарский политех — опора России в образовании будущих поколений".
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!