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Образование Общество

Самарский технический университет начал ребрендинг

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский государственный технический университет начал ребрендинг, говорится в сообщении пресс-службы вуза от 3 мая.

Фото: пресс-служба СамГТУ

Ученый совет Самарского государственного технического университета утвердил новый бренд вуза и логотип.

В пресс-службе также пояснили, что официальное наименование "Самарский государственный технический университет" не изменится, а бренд "Самарский политех" и новый логотип нужны для популяризации университета. В планах вуза провести официальную регистрацию логотипа и бренда, чтобы упорядочить их использование в информационном пространстве.

При разработке нового бренда и логотипа был проведен опрос студентов и преподавателей СамГТУ, в социальных сетях и учтено мнение более чем 1,2 тыс. участников опроса.

Предыдущий логотип СамГТУ был утвержден Ученым советом вуза 29 марта 2013 г., накануне 100-летия вуза. В его основу был положен круг как символ постоянства. Стилизованная двенадцатизубчатая шестерня символизировала техническую направленность университета. Надпись в нижней части эмблемы на латинском языке cum nobis successus переводится как "С нами успех", а надпись в верхней части эмблемы eruditio est lux в переводе означает "Ученье (знание, образованность) — свет". Золотистый цвет символизировала престиж, благополучие и основательность.

Как пояснили в пресс-службе СамГТУ, классическая стилистика прежнего логотипа выпадала из современных тенденций, это было особенно заметно при сравнении со стилистикой ведущих вузов России и негативно отражалось на узнаваемости СамГТУ.

В официальном сообщении пресс-службы СамГТУ разъясняется, что новый логотип своей формой отображает Самарскую область, в центре которой находится университет. Одновременно логотип напоминает и Солнечную систему, и экран радара, что символизирует постоянное движение, поиск нового, обновление.

В основе цветовой палитры нового логотипа СамГТУ — российский триколор. Выбор цветовой гаммы разработчики обосновали тем, что "Самарский политех — опора России в образовании будущих поколений".

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