За выход в полуфинал турнира в Марокко Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Лорен Дэвис

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов первый номер посева, вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в двух сетах обыграв соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 6:2, 7:5, сообщает championat.com.

Теннисистки провели на корте полтора часа. 25-летняя Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 1-. На счету 28-летней Макаровой 2 брейка и 5 двойных ошибок.

За выход в полуфинал Павлюченкова сыграет с седьмой сеяной американкой Лорен Дэвис.