Из-за ремонта на ГЭС между Тольятти и Жигулевском пустили дополнительную электричку

С 3 мая в связи с ремонтными работами на плотине Волжской ГЭС Самарская пригородная пассажирская компания назначила дополнительные пригородные поезда на маршруте Жигулевск - Жигулевское Море - Жигулевск.

Дополнительная электричка будет отправляться по рабочим дням из Жигулевска в 5:30 и прибывать на станцию Жигулевское Море в 5:44. Обратно поезд отходит в 16:57 и прибывает в Жигулевск в 17:14 по будням.

Время московское.