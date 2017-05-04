16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ремонт улично-дорожной сети в Суходоле Сергиевского района выделят 26,2 млн рублей Фрунзенский мост "поехал" в сторону Самары Резидент технопарка создает систему для проектирования автомобилей и самолетов "Самаратрансстрой" выложит плиткой тротуары вокруг "Захара" и "Звезды" Вместо старого бортового ограждения на Ново-Садовой установят оцинкованные конструкции

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Реконструкция объектов "Ростелекома" в Новокуйбышевске и Самаре прошла на "пятерочку"

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати

В Самаре и Новокуйбышевске открылись два магазина "Пятерочка" в помещениях, принадлежащих "Ростелекому". Универсамы организованы на освободившихся в результате модернизации оборудования объектах связи в густонаселенных районах областной столицы и города-спутника.

Для размещения универсамов были выбраны площадки на улице Ново-Вокзальной, 112-А в Самаре и на проспекте Победы, 23 в Новокуйбышевске. На этих объектах была произведена замена оборудования и установлены новые компактные устройства, что позволило высвободить более 850 квадратных метров.

На территории Самарской области на объектах "Ростелекома" работают еще четыре универсама "Пятерочка": в Самаре на улице Тополей и в п. Мехзавод, в Тольятти на бульваре Буденного, 16 и в Новокуйбышевске на проспекте Победы. В ближайшее время планируется открытие магазина на ул. Мичурина в столице региона.

Федеральная торговая сеть "Пятерочка" и ПАО "Ростелеком" в 2015 году подписали соглашение о намерениях, в рамках которого компании создают условия для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на повышение эффективности использования объектов недвижимости "Ростелекома". Программа редевелопмента охватывает большинство регионов присутствия "Ростелекома".

"Площадки, которые передает нам "Ростелеком", уже во многом адаптированы под нужды жителей городов. Они находятся в шаговой доступности и в оживленных районах. Немаловажно и то, что освободившиеся помещения уже оснащены всей необходимой телекоммуникационной инфраструктурой и готовы в эксплуатации", — прокомментировал директор Волжского дивизиона торговой сети "Пятерочка" Алексей Грунин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 27 апреля 2017 10:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Александр Евдокимов 24 января 2017 13:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4