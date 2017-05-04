Реконструкция объектов "Ростелекома" в Новокуйбышевске и Самаре прошла на "пятерочку"

В Самаре и Новокуйбышевске открылись два магазина "Пятерочка" в помещениях, принадлежащих "Ростелекому". Универсамы организованы на освободившихся в результате модернизации оборудования объектах связи в густонаселенных районах областной столицы и города-спутника.

Для размещения универсамов были выбраны площадки на улице Ново-Вокзальной, 112-А в Самаре и на проспекте Победы, 23 в Новокуйбышевске. На этих объектах была произведена замена оборудования и установлены новые компактные устройства, что позволило высвободить более 850 квадратных метров.

На территории Самарской области на объектах "Ростелекома" работают еще четыре универсама "Пятерочка": в Самаре на улице Тополей и в п. Мехзавод, в Тольятти на бульваре Буденного, 16 и в Новокуйбышевске на проспекте Победы. В ближайшее время планируется открытие магазина на ул. Мичурина в столице региона.

Федеральная торговая сеть "Пятерочка" и ПАО "Ростелеком" в 2015 году подписали соглашение о намерениях, в рамках которого компании создают условия для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на повышение эффективности использования объектов недвижимости "Ростелекома". Программа редевелопмента охватывает большинство регионов присутствия "Ростелекома".

"Площадки, которые передает нам "Ростелеком", уже во многом адаптированы под нужды жителей городов. Они находятся в шаговой доступности и в оживленных районах. Немаловажно и то, что освободившиеся помещения уже оснащены всей необходимой телекоммуникационной инфраструктурой и готовы в эксплуатации", — прокомментировал директор Волжского дивизиона торговой сети "Пятерочка" Алексей Грунин.