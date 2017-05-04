Водитель разбитой под Самарой легковушки врезался в грузовик и сбил пешехода

Стали известны подробности аварии, произошедшей вечером 3 мая на самарской объездной дороге около пос. Звездный.
Участником ДТП стал 70-летний водитель ВАЗ-2107, который ехал со стороны трассы Самара — Бугуруслан в направлении магистрали М-5, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, на 3 км обводной дороги водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоявшим на правой обочине грузовиком МАЗ с полуприцепом. После удара легковушка продолжила движение и сбила стоявшего у заднего колеса полуприцепа 34-летнего мужчину.
Правоохранители отмечают, что в момент аварии у грузовика была включена аварийная сигнализация, а на дороге выставлены знаки аварийной остановки.
По данным областного полицейского главка, после аварии экипаж "скорой помощи" перевез водителя "семерки" в больницу с подозрением на политравму. Также в стационар на попутном транспорте доставили сбитого им пешехода с обширной раной голени. Водитель грузовика не пострадал.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.