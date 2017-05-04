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ДТП Происшествия

Водитель разбитой под Самарой легковушки врезался в грузовик и сбил пешехода

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности аварии, произошедшей вечером 3 мая на самарской объездной дороге около пос. Звездный.

Участником ДТП стал 70-летний водитель ВАЗ-2107, который ехал со стороны трассы Самара — Бугуруслан в направлении магистрали М-5, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 3 км обводной дороги водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоявшим на правой обочине грузовиком МАЗ с полуприцепом. После удара легковушка продолжила движение и сбила стоявшего у заднего колеса полуприцепа 34-летнего мужчину.

Правоохранители отмечают, что в момент аварии у грузовика была включена аварийная сигнализация, а на дороге выставлены знаки аварийной остановки.

По данным областного полицейского главка, после аварии экипаж "скорой помощи" перевез водителя "семерки" в больницу с подозрением на политравму. Также в стационар на попутном транспорте доставили сбитого им пешехода с обширной раной голени. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП ведется проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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