Водитель разбитой под Самарой легковушки врезался в грузовик и сбил пешехода

Стали известны подробности аварии, произошедшей вечером 3 мая на самарской объездной дороге около пос. Звездный.

Участником ДТП стал 70-летний водитель ВАЗ-2107, который ехал со стороны трассы Самара — Бугуруслан в направлении магистрали М-5, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 3 км обводной дороги водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоявшим на правой обочине грузовиком МАЗ с полуприцепом. После удара легковушка продолжила движение и сбила стоявшего у заднего колеса полуприцепа 34-летнего мужчину.

Правоохранители отмечают, что в момент аварии у грузовика была включена аварийная сигнализация, а на дороге выставлены знаки аварийной остановки.

По данным областного полицейского главка, после аварии экипаж "скорой помощи" перевез водителя "семерки" в больницу с подозрением на политравму. Также в стационар на попутном транспорте доставили сбитого им пешехода с обширной раной голени. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП ведется проверка.