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Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Марокко За выход в полуфинал турнира в Марокко Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Лорен Дэвис Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Марокко Самарские стрелки завоевали медали всероссийских соревнований Гандбольная "Лада" вышла в финал чемпионата России

Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Марокко

РАБАТ. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Рабате победила американку Лорен Дэвис со счетом 6:4, 3:6, 6:3, сообщает championat.com.

Поединок продолжался 2 часа 12 минут. 25-летняя Анастасия, занимающая 16-е место в рейтинге WТА, сделала два эйса, пять двойных ошибок, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и проиграла пять геймов на своей подаче.

За выход в финал Павлюченкова поспорит с итальянкой Сарой Эррани.

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