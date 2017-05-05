Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Марокко

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Рабате победила американку Лорен Дэвис со счетом 6:4, 3:6, 6:3, сообщает championat.com.

Поединок продолжался 2 часа 12 минут. 25-летняя Анастасия, занимающая 16-е место в рейтинге WТА, сделала два эйса, пять двойных ошибок, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и проиграла пять геймов на своей подаче.

За выход в финал Павлюченкова поспорит с итальянкой Сарой Эррани.