16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минтранс рассылает самарцам уведомления о расселении домов для строительства магистрали "Центральная" В Самаре начались работы по прокладке трамвайной линии к "Самара Арене" С 10 мая в Самаре запретят остановку на участках улиц Полевой и Галактионовской На ремонт улично-дорожной сети в Суходоле Сергиевского района выделят 26,2 млн рублей Фрунзенский мост "поехал" в сторону Самары

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" разработал счет за услуги в новом формате

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати

В мае 2017 года абоненты ПАО "Ростелеком" в Самарской области — физические лица — получат счет за услуги связи в новом формате. Понятный формат счета разработан для удобства восприятия: теперь информация по начислениям и расчетам размещена в отдельных блоках. Информация в счете максимально детализирована и расшифрована.

Информационный блок по начислениям отражает все имеющиеся у абонента услуги в разбивке по видам (Домашний телефон, Радио, Домашний интернет, Интерактивное ТВ, Оборудование и Дополнительные услуги) и наименованиям (Абонентская плата, Местные звонки, звонки по региону) с указанием их стоимости за месяц. Кроме того, в данном блоке указываются все начисления за расчетный период по услугам, подключенным у абонента.

Информационный блок по расчетам содержит данные за период оказания услуг, в том числе остаток платежа за рассрочку оборудования и/или рассрочку долга (указывается сумма неоплаченных платежей по графику до окончания срока действия рассрочки).

Внешний вид счета изменится как для абонентов, получающих его в бумажном виде, так и для тех, кто получает счет в электронном виде по почте или в Едином личном кабинете (ЕЛК).

"Мы стремимся повысить качество обслуживания наших клиентов и меняемся под их потребности. Именно поэтому "Ростелеком" переходит на новый формат счета. Отмечу, что изменяется не просто внешний вид счета, совершенно по-новому будет размещена информация обо всех оказанных услугах, а также изменится содержимое счета. К примеру, кроме привычной информации о начислениях, абонент будет видеть сумму оставшейся задолженности, если он платит за оборудование в рассрочку. Уверен, что более информативный и понятный счет позволит нашим клиентам самостоятельно разобраться во всех начислениях и оплатить его без посещения Центров обслуживания клиентов или звонков в контактный центр компании", — рассказал заместитель директора МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом Алексей Ивонин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 27 апреля 2017 10:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Александр Евдокимов 24 января 2017 13:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4