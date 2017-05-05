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Молодежная политика Общество

В волонтеры к ЧМ-2018 запишут трудных подростков

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарской области к 2018 г. предстоит сформировать и подготовить команду из 2600 добровольцев, и 1300 из них — волонтеры Оргкомитета, которые будут работать на стадионе и тренировочных базах. Остальные будут задействованы в качестве городских волонтеров на улицах города.

"К нам уже поступило более 5 тыс. заявок в городские волонтеры, — сообщила руководитель отдела по координации деятельности волонтеров АНО "Дирекция-2018" Самары Юлия Чигарева. — В основном это студенты 21-22 лет, причем 70% из кандидатов - девушки".

В городские волонтеры есть возможность включить ребят, которым к маю 2018 г. исполнится 16 лет, власти готовятся предоставить им гибкий посменный рабочий график с питанием и бесплатным проездом.
В число несовершеннолетних волонтеров хотят включить и ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Возможно, это поможет им реализовать себя и набраться опыта в общении с людьми из разных регионов и даже стран.

"Дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, — наиболее уязвимая социальная категория, — отметил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов. — Поэтому очень важно продолжать ту профилактическую работу с безнадзорными несовершеннолетними, которая проводится у нас в области. И особенно ценно, что активное участие в этой работе принимают молодежные организации и волонтерские объединения".

Действительно, волонтеры уже много лет помогают так называемым трудным подросткам. Семь лет уже работает в Сызрани Самарская региональная общественная организация "Оперативные отряды", которая помогает следить за общественным порядком, участвует в патрулировании города, а также занимается правовой пропагандой. Похожие организации есть в Тольятти, Чапаевске и других городах.

Летом 2016 г. ГБУСО "Областной центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе" проводил специальные культурно-познавательные смены, в которых попали 379 трудных подростков, в 2017 г. эту программу хотят повторить.

Кроме того, детям из неблагополучных семей помогают с работой. "Труд — лучшее средство профилактики, — заметил руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области. — В 2016 г. мы трудоустроили более 4 тыс. подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Возможно, смогли бы помочь и большему числу ребят, но не все хотят работать, да и с их родителями не всегда удается найти общий язык".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 11:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 18:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 18:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 11:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 08:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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