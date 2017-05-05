"Парки Самары" добились в суде выселения конюшни из парка Металлургов

Арбитражный суд Самарской области поддержал требование МАУ "Парки Самары" к ИП Парабиной Анне Олеговне освободить территорию в парке культуры и отдыха им. 50-летия Октября. Администрация конюшни намерена подавать апелляцию на это решение.
Напомним, ответчик является администратором и организатором конного клуба "Солнечный остров". В МАУ "Парки Самары" считают, что клуба юридически в парке не существует, а животные находятся в условиях, нарушающих правила санитарно-эпидемиологического надзора. МАУ потребовало демонтировать постройки и привести занимаемый участок в надлежащее санитарное состояние.
Позднее муниципальные власти все-таки пошли навстречу конникам и согласились перезаключить договор аренды на зимний период. Однако позже обратились в суд, где настаивают на истребовании имущества из чужого незаконного владения. 4 мая судья Богданова Р. согласилась с этим требованием.
Анна Парабина пояснила Волга Ньюс, что истцы отказываются принять факт спортивной деятельности клуба и существования РОО "Федерация любителей конного спорта Самарской области", в стартах которой участвуют ее воспитанники. Анна Парабина также добавила, что животные все обработаны и территория конюшни содержится в чистоте и порядке.
Последние комментарии
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора