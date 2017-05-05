"Парки Самары" добились в суде выселения конюшни из парка Металлургов

Арбитражный суд Самарской области поддержал требование МАУ "Парки Самары" к ИП Парабиной Анне Олеговне освободить территорию в парке культуры и отдыха им. 50-летия Октября. Администрация конюшни намерена подавать апелляцию на это решение.

Напомним, ответчик является администратором и организатором конного клуба "Солнечный остров". В МАУ "Парки Самары" считают, что клуба юридически в парке не существует, а животные находятся в условиях, нарушающих правила санитарно-эпидемиологического надзора. МАУ потребовало демонтировать постройки и привести занимаемый участок в надлежащее санитарное состояние.

Позднее муниципальные власти все-таки пошли навстречу конникам и согласились перезаключить договор аренды на зимний период. Однако позже обратились в суд, где настаивают на истребовании имущества из чужого незаконного владения. 4 мая судья Богданова Р. согласилась с этим требованием.

Анна Парабина пояснила Волга Ньюс, что истцы отказываются принять факт спортивной деятельности клуба и существования РОО "Федерация любителей конного спорта Самарской области", в стартах которой участвуют ее воспитанники. Анна Парабина также добавила, что животные все обработаны и территория конюшни содержится в чистоте и порядке.