На спуске в Жигулевске опять произошло массовое ДТП

В пятницу, 5 мая, на 965 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск. В результате неисправности водитель фуры столкнулся с двумя грузовыми автомобилями и легковушками, остановившимися в транспортном потоке.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
В областном полицейском главке отмечают, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Подробности ДТП устанавливаются.
Напомним, на том же 965 км трассы М-5 27 апреля случилась авария, в которой участвовали 14 автомобилей. Тогда ДТП, как и в этот раз, произошло из-за того, что на спуске не смог остановиться большегруз.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.