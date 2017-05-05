На спуске в Жигулевске опять произошло массовое ДТП

В пятницу, 5 мая, на 965 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск. В результате неисправности водитель фуры столкнулся с двумя грузовыми автомобилями и легковушками, остановившимися в транспортном потоке.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

В областном полицейском главке отмечают, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Подробности ДТП устанавливаются.

Напомним, на том же 965 км трассы М-5 27 апреля случилась авария, в которой участвовали 14 автомобилей. Тогда ДТП, как и в этот раз, произошло из-за того, что на спуске не смог остановиться большегруз.