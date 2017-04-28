Появилось видео с места массовой аварии в Жигулевске

Очевидец прислал в редакцию Волга Ньюс запись с видеорегистратора, на котором запечатлено место массового ДТП в Жигулевске, произошедшего в четверг, 27 апреля.

Напомним, в восьмом часу утра в аварию на 965-м километре трассы М-5 попали 14 машин. По версии полиции, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегруза, двигавшегося по спуску. Фура протаранила вахтовый автобус ПАЗ, в котором находились 23 человека, и легковые машины, остановившиеся в транспортном потоке.

Ранения получили восемь человек, все они - пассажиры вахтового автобуса.