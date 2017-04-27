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ДТП Происшествия

В Жигулевске при столкновении 14 машин пострадали четыре человека

ЖИГУЛЕВСК. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 апреля, в 7:21 произошло ДТП на 965 км трассы М-5 в Жигулевске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

К месту ДТП выезжал пожарный экипаж в составе трех человек. По прибытии на место установлено, что произошло столкновение 14 транспортных средств. Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы.

"По версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск. В результате этого водитель фуры допустил наезд на вахтовый автобус ПАЗ, в котором находилось 23 человека (пострадавших нет), и на легковые автомашины, остановившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, дети не пострадали", - сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

На месте происшествия работают три экипажа ДПС. Сотрудники полиции обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Информация об участниках аварии, данные пострадавших и другие подробности ДТП устанавливаются.

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Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

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А это был твой отец.

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Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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