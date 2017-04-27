В Жигулевске при столкновении 14 машин пострадали четыре человека

В четверг, 27 апреля, в 7:21 произошло ДТП на 965 км трассы М-5 в Жигулевске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К месту ДТП выезжал пожарный экипаж в составе трех человек. По прибытии на место установлено, что произошло столкновение 14 транспортных средств. Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы.

"По версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск. В результате этого водитель фуры допустил наезд на вахтовый автобус ПАЗ, в котором находилось 23 человека (пострадавших нет), и на легковые автомашины, остановившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, дети не пострадали", - сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

На месте происшествия работают три экипажа ДПС. Сотрудники полиции обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Информация об участниках аварии, данные пострадавших и другие подробности ДТП устанавливаются.