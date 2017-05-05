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Образование Общество

Самарский университет: решение Рособрнадзора не повлияет на обучение студентов по программам бакалавриата

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самарского университета им. С. П. Королева прокомментировала решение Рособрнадзора о лишении госаккредитации на подготовку магистров по направлению "экономика и управление".

"В случае приостановления действия или лишения государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву", - сообщили в Самарском университете.

Решение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки затрагивает деятельность только магистерских направлений подготовки группы "Экономика и управление", и это не влияет на обучение студентов по программам бакалавриата. Набор студентов, обучение и выдача дипломов бакалавров гособразца ведется в прежнем режиме.

В ходе приемной кампании 2017 года Самарскому университету выделено 2531 бюджетное место. При этом на программы, которые затронуло решение Рособрнадзора, приходится только 60 бюджетных мест.

"В настоящее время администрация Самарского университета принимает меры для скорейшего возобновления действия аккредитации по упомянутым выше программам. Также вуз предпринимает все необходимые действия для реализации права студентов-магистрантов группы направлений "Экономика и управление" на завершение обучения и получение диплома государственного образца", - добавили в вузе.

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