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Футбол Спорт

"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу с "Уралом"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"КС" продолжает подготовку к матчу 27-го тура Чемпионата России с "Уралом".

В тренировках принимают участие все игроки, за исключением Ивана Таранова, Али Гаджибекова и Артема Громова, восстанавливающихся от повреждений. В общую группу вернулся защитник Шелдон Бато, пропустивший игру с "Оренбургом" из-за травмы. "Крылья" будет готовиться к поединку на своей базе вплоть до воскресенья, когда отправится в Екатеринбург.

Матч "Урал" — "Крылья Советов" состоится в понедельник, 8 мая и начнется в 15:30 по самарскому времени. Игра состоится на стадионе "СКБ — Банк Арена" и будет показана в прямом эфире телеканала "Наш Футбол", сообщает официальный сайт клуба.

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