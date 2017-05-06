Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Марокко

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Рабате, в двух сетах разгромив итальянку Сару Эррани со счетом 6:4, 6:0, пишет championat.com.
Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Павлюченкова, получившая от организаторов первый номер посева, реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати и допустила одну двойную ошибку. На счету Эррани два брейка.
В финале 25-летняя россиянка, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, сыграет с победительницей полуфинала Франческа Скьявоне (Италия, WC) — Варвара Лепченко (США).
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!