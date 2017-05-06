Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Марокко

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Рабате, в двух сетах разгромив итальянку Сару Эррани со счетом 6:4, 6:0, пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Павлюченкова, получившая от организаторов первый номер посева, реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати и допустила одну двойную ошибку. На счету Эррани два брейка.

В финале 25-летняя россиянка, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, сыграет с победительницей полуфинала Франческа Скьявоне (Италия, WC) — Варвара Лепченко (США).