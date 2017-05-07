Анастасия Павлюченкова выиграла турнир в Марокко

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова стала чемпионкой турнира в Рабате (Марокко), обыграв в двух напряженных сетах итальянку Франческу Скьявоне — 7:5, 7:5, сообщает championat.com.

Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты. Анастасия выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и использовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Франчески четыре эйса, четыре двойные и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Для Павлюченковой этот титул стал 10-м в карьере и вторым в нынешнем сезоне. Она выиграла второй турнир подряд. Ее предыдущим соревнованием был Монтеррей, где она стала чемпионкой уже в четвертый раз.

"Великолепная игра. Думаю, этот матч получился самым тяжелым на всем турнире. Раньше у нас уже были напряженные поединки на грунте, и я знала, что в этот раз тоже будет непросто. Я очень счастлива, что победила, и чувствую облегчение по этому поводу.

Завоевать десятый титул очень приятно. Вообще, всегда здорово выигрывать турниры, матчи. Мне нравится побеждать, и сейчас я очень рада", — сказала Павлюченкова в интервью на корте после триумфа.