Анастасия Павлюченкова выиграла турнир в Марокко

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова стала чемпионкой турнира в Рабате (Марокко), обыграв в двух напряженных сетах итальянку Франческу Скьявоне — 7:5, 7:5, сообщает championat.com.
Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты. Анастасия выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и использовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Франчески четыре эйса, четыре двойные и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Для Павлюченковой этот титул стал 10-м в карьере и вторым в нынешнем сезоне. Она выиграла второй турнир подряд. Ее предыдущим соревнованием был Монтеррей, где она стала чемпионкой уже в четвертый раз.
"Великолепная игра. Думаю, этот матч получился самым тяжелым на всем турнире. Раньше у нас уже были напряженные поединки на грунте, и я знала, что в этот раз тоже будет непросто. Я очень счастлива, что победила, и чувствую облегчение по этому поводу.
Завоевать десятый титул очень приятно. Вообще, всегда здорово выигрывать турниры, матчи. Мне нравится побеждать, и сейчас я очень рада", — сказала Павлюченкова в интервью на корте после триумфа.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!