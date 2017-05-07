Ночью на Волжском проспекте произошло столкновение мотоциклиста и автомобиля, предположительно такси

В воскресенье, 7 мая, примерно в 2:50 на перекрестке ул. Маяковского и Волжского проспекта произошло столкновение мотоциклиста и легкового автомобиля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным в ДТП различные телесные повреждения получил 27-летний пассажир легковушки и человек, находившийся на мотоцикле примерно такого же возраста, но пока неизвестно пассажир это или водитель.

Для пострадавших была вызвана "скорая". Прибывшие медики городской службы "03" оказали им помощь на месте и увезли их в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данным очевидцев, в ДТП участвовал автомобиль с логотипом такси