Ночью на Волжском проспекте произошло столкновение мотоциклиста и автомобиля, предположительно такси

В воскресенье, 7 мая, примерно в 2:50 на перекрестке ул. Маяковского и Волжского проспекта произошло столкновение мотоциклиста и легкового автомобиля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
По предварительным данным в ДТП различные телесные повреждения получил 27-летний пассажир легковушки и человек, находившийся на мотоцикле примерно такого же возраста, но пока неизвестно пассажир это или водитель.
Для пострадавших была вызвана "скорая". Прибывшие медики городской службы "03" оказали им помощь на месте и увезли их в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
По данным очевидцев, в ДТП участвовал автомобиль с логотипом такси
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.