Дарья Касаткина проиграла Роберте Винчи на старте турнира в Мадриде

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина в первом круге турнира в Мадриде уступила итальянке Роберте Винчи со счетом 1:6, 6:1, 1:6, сообщает championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. 19-летняя Дарья, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, реализовала два брейк-пойнта из четырёх, проиграв четыре гейма на своей подаче.