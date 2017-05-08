В Тольятти при падении с пятого этажа дома на ул. Тополиная погиб маленький ребенок

В понедельник, 8 мая, из окна пятого этажа дома по ул. Тополиной в Автозаводском районе Тольятти выпал маленький ребенок, который от полученных травм скончался, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Предположительно, ребенку около двух лет. Несчастье произошло в одиннадцатом часу утра. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.