"Урал" – "Крылья Советов": в составе самарцев три изменения

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура Росгосстрах Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги "Урал" — "Крылья Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.

По сравнению с последним поединком чемпионата, в котором "Крылья" поделили очки с "Оренбургом" (1:1), в составе самарцев произошли три изменения. Вместо Евгения Башкирова, Кристиана Паскуато и Вячеслава Зинкова на поле с первых минут появятся Сергей Ткачев, а также восстановившиеся после травм Сергей Божин и Шелдон Бато.

В составе "Урала" против самарцев в старте сыграет Александр Павленко, который выступал за "Крылья Советов" в сезоне 2013/2014. Руководить хозяевами будет Александр Тарханов. Известный отечественный специалист в свое время тренировал "Крылья" трижды.

Капитаном нашей команды в сегодняшнем матче будет Сергей Корниленко. Иван Таранов продолжает проходить курс восстановления после травмы и в заявку на поединок не попал.

"Крылья Советов": 17 Лория, 3 Ятченко, 6 Надсон, 40 Божин, 19 Бато, 31 Зотов, 20 Мияйлович, 77 Ткачев, 27 Зуев, 29 Бруно, 8 Корниленко.

Запасные: 13 Конюхов, 88 Шильников, 2 Башкиров, 7 Чочиев, 9 Садик, 10 Паскуато, 21 Зинков, 22 Цвейба, 28 Кудряшов, 33 Родич.

"Урал": 28 Заболотный, 3 Табидзе, 4 Балажиц, 7 Данцев, 8 Павленко, 10 Лунгу, 15 Кулаков, 17 Димитров, 18 Ильин, 92 Емельянов, 99 Манучарян.

Запасные: 1 Арапов, 96 Тимофеев, 5 Динга, 6 Бикфалви, 9 Павлюченко, 12 Новиков, 27 Меркулов, 32 Глушков, 80 Ломакин, 90 Щербаков.

Матч "Урал" — "Крылья Советов" состоится на стадионе "СКБ-Банк Арена" и начнется в 15:30 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Наш Футбол". Комментатор — Павел Занозин. Также за ходом поединка можно будет следить по трансляции на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор — Андрей Миронов