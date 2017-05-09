Геннадий Жидко: "В памяти народа навсегда останется подвиг наших отцов, дедов и прадедов"

Во вторник, 9 мая, в Самаре на площади им. Куйбышева продолжается Парад Победы. К участникам и гостям парада обратился командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, гвардии генерал-майор Геннадий Жидко.

"9 мая полным разгромом фашистской Германии и ее союзников завершилась Великая Отечественная война, самая масштабная и самая жестокая война в истории человечества. В памяти народа навсегда останется подвиг наших отцов, дедов и прадедов, вынесших на своих плечах всю тяжесть войны с нацизмом, отстоявших свободу и независимость Родины", — сказал Геннадий Жидко.

Генерал-майор отметил, что победа над фашизмом служит для нынешнего поколения наших граждан великим примером.

"Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой, и мы обязаны победить это зло. Сегодняшний Парад — это не только дань тем, кто отстоял Победу, это готовность сказать, что мы следуем обычаям и готовы защитить Родину от тех, кто пришел к нам с оружием", — подчеркнул Геннадий Жидко.