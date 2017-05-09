Геннадий Жидко: "В памяти народа навсегда останется подвиг наших отцов, дедов и прадедов"

Во вторник, 9 мая, в Самаре на площади им. Куйбышева продолжается Парад Победы. К участникам и гостям парада обратился командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, гвардии генерал-майор Геннадий Жидко.
"9 мая полным разгромом фашистской Германии и ее союзников завершилась Великая Отечественная война, самая масштабная и самая жестокая война в истории человечества. В памяти народа навсегда останется подвиг наших отцов, дедов и прадедов, вынесших на своих плечах всю тяжесть войны с нацизмом, отстоявших свободу и независимость Родины", — сказал Геннадий Жидко.
Генерал-майор отметил, что победа над фашизмом служит для нынешнего поколения наших граждан великим примером.
"Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой, и мы обязаны победить это зло. Сегодняшний Парад — это не только дань тем, кто отстоял Победу, это готовность сказать, что мы следуем обычаям и готовы защитить Родину от тех, кто пришел к нам с оружием", — подчеркнул Геннадий Жидко.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость