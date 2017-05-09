В Тольятти при падении из окна дома на ул. Юбилейной погибла женщина

Во вторник, 9 мая, по предварительным данным, около двух часов ночи с одного из верхних этажей дома по ул. Юбилейной упала женщина в возрасте около 60 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Упавшая женщина скончалась. Причины ее смерти установят специалисты, устанавливаются все подробности случившегося.