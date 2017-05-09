Приказом Сергея Шойгу Николай Меркушкин, Владимир Чудайкин и Александр Баранов награждены медалями

Во вторник, 9 мая, в выставочном центре "Экспо-Волга" состоялся торжественный прием от имени губернатора Николая Меркушкина, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Главными гостями вечера стали участники и ветераны войны, труженики тыла, а также ветераны Вооруженных Сил России.

В первую очередь, губернатор от всего сердца поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за победу над фашизмом: благодаря их мужеству, героизму и силе духа день 9 мая стал великим праздников для всех народов и всех поколений.

Глава региона подчеркнул, что в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Самаре участвовало более 150 тыс. человек, а в целом в Самарской области — более полумиллиона.

"Такой размах приняло празднование Дня Победы. Он стал поистине главным праздником в нашей стране. И он становится ближе и дороже каждому из нас: и людям, которые прошли войну, и людям, которые трудились в тылу, и тем, кто восстанавливал страну в послевоенные годы, и, конечно, молодому поколению", — сказал Николай Меркушкин.

Он поделился, что сегодня в шествии "Бессмертного полка" в Самаре приняли участие несколько десятков тысяч человек, и каждый второй был подросток или ребенок, который вместе с родителями прошел по площади им. Куйбышева с портретами своих близких.

"Это о многом говорит. В стране закладываются абсолютно новые традиции. Традиции, которые точно будут делать страну сильнее, мощнее, сплоченнее и организованнее", — сказал губернатор.

Традиционно на торжественном приеме Николай Меркушкин вручил награды. Высшей региональной наградой — знаком отличия "За заслуги перед Самарской областью" — был награжден генеральный директор Самарского театра драмы Вячеслав Гвоздков.

"Эта награда принадлежит прославленному театру — Самарскому ордена Трудового Красного Знамени академическому театру драмы имени Горького. Без коллектива нельзя было бы решить те задачи, творческие и моральные, которые стоят перед театром", — поблагодарил Вячеслав Гвоздков.

Почетный гражданин Самарской области, член президиума Богатовской организации ветеранов Александр Григоревский и член "Союза генералов Самары" Николай Хохлунов были награждены знаком губернатора "За заслуги в развитии ветеранского движения".

Александр Григоревский, в свою очередь, поблагодарил главу региона за активное участие в развитии ветеранского движения и патриотическом воспитании молодежи.

"Большое вам спасибо. Мы всегда вас поддержим в любых начинаниях. Надейтесь на нас!", — сказал ветеран.

Генерал-майор Хохлунов поблагодарил ветеранов войны, тружеников тыла и боевых товарищей за то, что они всегда доказывали и доказывают миру, что Россия — великое государство, которое нужно уважать.

"Мы — ветераны, в свою очередь, делаем все, чтобы наши молодые люди стали настоящими гражданами своей страны и настоящими ее защитниками", — подчеркнул он.

Также губернатор вручил почетные грамоты и благодарности. "Каждый присутствующий в зале заслуживает высоких наград, — в завершении церемонии награждения сказал Николай Меркушкин. — Еще раз выражаю слова огромной благодарности за ваш труд и желаю здоровья всем причастным к Великой Победе".

Слова уважения и признательности в адрес ветеранов произнесли председатель губернской думы Виктор Сазонов и митрополит Самарский и Сызранский Сергий.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что они сделали все возможное и невозможное для Победы, для того, чтобы наша страна была свободной и независимой.

"И сегодня одна из главных задач — свято хранить память о Великой Победе и передавать эту память молодым поколениям. Эта память должна быть вечной", — сказал спикер регионального парламента.

Еще одну церемонию награждения во время приема провел командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Геннадий Жидко. По приказу министра обороны России Сергея Шойгу от 9 мая 2017 года он вручил медали МО "За участие в военном параде в День Победы" губернатору Николаю Меркушкину и Герою Советского Союза, почетному гражданину Самарской области Владимиру Чудайкину и Герою России, генералу армии Александру Баранову.

"В великий, главный праздник для страны мне оказана высокая честь. Я благодарю и обещаю, что буду носить эту медаль с гордостью", — поблагодарил со сцены Владимир Чудайкин и пожелал всем счастья и мирного неба над головой. "Желаю, чтобы наша жизнь с каждым днем становилась лучше", — добавил он.

Минуту молчания в память о погибших и умерших во время Великой Отечественной войны объявил актер, участник боевых действий Сергей Маховиков. Он также прочитал на вечере стихи и исполнил песни военных лет. Песню "Журавли" присутствующие пели вместе с актером стоя.