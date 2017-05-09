Спасатели эвакуировали из с. Рождествено мужчину с инсультом

Во вторник, 9 мая, потребовалась срочная эвакуация из села Рождествено для госпитализации 55-летнего мужчины с инсультом, сообщили в ПСС по Самарской области.

В 12:06 от спасательной станции "Центральная" в село Рождествено отошел катер с тремя спасателями на борту.

В 13:00 заболевший был перевезен на левый берег Волги, и на Ульяновском спуске сотрудники ПСС передали его врачам бригады скорой медицинской помощи.



