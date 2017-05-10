Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не прошли дальше первого круга парного турнира в Мадриде

Уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина потерпели поражение на старте парного турнира в Мадриде, сообщает gotennis.ru.
Анастасия Павлюченкова и Дарья Гаврилова, представляющая Австралию, уступили китаянке Чжан Шуай и Саманте Стосур из Австралии — 6:7(5), 2:6.
Встреча продлилась 1 час 16 минут. Павлюченкова и Гаврилова один раз взяли подачу соперниц, совершили один эйс и столько же двойных ошибок. Саманта и Чжан Шуай реализовали три брейк-пойнта, выполнили один эйс и один раз ошиблись на подаче.
Дарья Касаткина и американка Ракель Атаво проиграли чешкам Люси Градецкой и и Катержине Синяковой — 1:6, 6:7(3).
Встреча продлилась 1 час 14 минут. Касаткина и Атаво один раз взяли подачу соперниц и допустили три двойные ошибки. Люси и Катержина записали в свой актив три брейка и четыре подачи навылет.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!