Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не прошли дальше первого круга парного турнира в Мадриде

Уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина потерпели поражение на старте парного турнира в Мадриде, сообщает gotennis.ru.

Анастасия Павлюченкова и Дарья Гаврилова, представляющая Австралию, уступили китаянке Чжан Шуай и Саманте Стосур из Австралии — 6:7(5), 2:6.

Встреча продлилась 1 час 16 минут. Павлюченкова и Гаврилова один раз взяли подачу соперниц, совершили один эйс и столько же двойных ошибок. Саманта и Чжан Шуай реализовали три брейк-пойнта, выполнили один эйс и один раз ошиблись на подаче.

Дарья Касаткина и американка Ракель Атаво проиграли чешкам Люси Градецкой и и Катержине Синяковой — 1:6, 6:7(3).

Встреча продлилась 1 час 14 минут. Касаткина и Атаво один раз взяли подачу соперниц и допустили три двойные ошибки. Люси и Катержина записали в свой актив три брейка и четыре подачи навылет.