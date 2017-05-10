В поселке Мехзавод трех армян расстреляли из-за 1000 рублей

Вечером 7 мая в больницу имени Середавина приехали три армянина с пулевыми ранениями. Двум из них оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Третий, не приходя в сознание, скончался в медучреждении от проникающего огнестрельного ранения грудной клетки.
По данным источника в правоохранительных органах, уже на следующий день, 8 мая было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На данный момент известно, что травмы потерпевшие, старшему из которых всего 23 года, получили во время конфликта из-за 1000 рублей. У железнодорожной платформы на Мехзаводе потерпевшие повздорили с тремя молодыми людьми, в результате чего последние открыли огонь. Личности подозреваемых уже установлены, они объявлены в розыск.
Все шестеро (и потерпевшие, и подозреваемые) — армяне и граждане РФ, проживающие в поселке Мехзавод. Один из подозреваемых — несовершеннолетний, 2000 года рождения.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...