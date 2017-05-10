В поселке Мехзавод трех армян расстреляли из-за 1000 рублей

Вечером 7 мая в больницу имени Середавина приехали три армянина с пулевыми ранениями. Двум из них оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Третий, не приходя в сознание, скончался в медучреждении от проникающего огнестрельного ранения грудной клетки.

По данным источника в правоохранительных органах, уже на следующий день, 8 мая было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На данный момент известно, что травмы потерпевшие, старшему из которых всего 23 года, получили во время конфликта из-за 1000 рублей. У железнодорожной платформы на Мехзаводе потерпевшие повздорили с тремя молодыми людьми, в результате чего последние открыли огонь. Личности подозреваемых уже установлены, они объявлены в розыск.

Все шестеро (и потерпевшие, и подозреваемые) — армяне и граждане РФ, проживающие в поселке Мехзавод. Один из подозреваемых — несовершеннолетний, 2000 года рождения.