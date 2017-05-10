Стали известны подробности конфликта со стрельбой на Мехзаводе

В минувший понедельник, 8 мая, в следственном отделе по Красноглинскому району возбуждено уголовное дело по факту смерти от огнестрельного ранения жителя пос. Мехзавод Геворка М.
Парня доставили в больницу им. Середавина с огнестрельным ранением груди от станции Козелки. Вместе с ним в лечебное учреждение обратились еще двое легкораненых, которых не стали госпитализировать.
Как установили оперативные службы полиции, конфликт между группами молодых армян произошел у платформы, куда погибший прибыл на своем Mercedes-Benz S500 с друзьями накануне празднования своего 23-летия. Законопослушностью Геворк М. не отличался: в прошлом году Красноглинский райсуд временно лишил его водительских прав и ограничил выезд за рубеж за неуплату штрафов от ГИБДД на сумму 17,5 тыс. руб., а также по иску налоговой инспекции постановил взыскать с него налоги - почти 70 тыс. рублей.
По данным правоохранителей, к преступлению причастны трое нигде не работающих братьев Заварян, чей отец - индивидуальный предприниматель занимается ремонтом часов и ювелирных изделий.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...