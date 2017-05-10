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Преступления Происшествия

Стали известны подробности конфликта со стрельбой на Мехзаводе

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувший понедельник, 8 мая, в следственном отделе по Красноглинскому району возбуждено уголовное дело по факту смерти от огнестрельного ранения жителя пос. Мехзавод Геворка М.

Парня доставили в больницу им. Середавина с огнестрельным ранением груди от станции Козелки. Вместе с ним в лечебное учреждение обратились еще двое легкораненых, которых не стали госпитализировать.

Как установили оперативные службы полиции, конфликт между группами молодых армян произошел у платформы, куда погибший прибыл на своем Mercedes-Benz S500 с друзьями накануне празднования своего 23-летия. Законопослушностью Геворк М. не отличался: в прошлом году Красноглинский райсуд временно лишил его водительских прав и ограничил выезд за рубеж за неуплату штрафов от ГИБДД на сумму 17,5 тыс. руб., а также по иску налоговой инспекции постановил взыскать с него налоги - почти 70 тыс. рублей.

По данным правоохранителей, к преступлению причастны трое нигде не работающих братьев Заварян, чей отец - индивидуальный предприниматель занимается ремонтом часов и ювелирных изделий.

Гид потребителя

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