Стали известны подробности конфликта со стрельбой на Мехзаводе

В минувший понедельник, 8 мая, в следственном отделе по Красноглинскому району возбуждено уголовное дело по факту смерти от огнестрельного ранения жителя пос. Мехзавод Геворка М.

Парня доставили в больницу им. Середавина с огнестрельным ранением груди от станции Козелки. Вместе с ним в лечебное учреждение обратились еще двое легкораненых, которых не стали госпитализировать.

Как установили оперативные службы полиции, конфликт между группами молодых армян произошел у платформы, куда погибший прибыл на своем Mercedes-Benz S500 с друзьями накануне празднования своего 23-летия. Законопослушностью Геворк М. не отличался: в прошлом году Красноглинский райсуд временно лишил его водительских прав и ограничил выезд за рубеж за неуплату штрафов от ГИБДД на сумму 17,5 тыс. руб., а также по иску налоговой инспекции постановил взыскать с него налоги - почти 70 тыс. рублей.

По данным правоохранителей, к преступлению причастны трое нигде не работающих братьев Заварян, чей отец - индивидуальный предприниматель занимается ремонтом часов и ювелирных изделий.