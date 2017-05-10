В поселке Курумоч нашли труп со связанными руками

Днем 5 мая на автодороге Самара - Тольятти в поселке Курумоч нашли труп молодого человека. По данным источника в правоохранительных органах, у парня были связаны руки сзади, а на теле обнаружились многочисленные раны, ссадины и кровоподтеки.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", тело отдали судмедэкспертам для установления причины и времени смерти. Кроме того, сейчас полиция пытается установить личность погибшего.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...