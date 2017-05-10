Жителей Самарской области просят не посещать леса из-за проведения химической обработки

В период с 15 мая по 4 июня на территории Кинельского, Ново-Буянского и Ставропольского лесничеств Самарской области будут проводить наземные и авиационные обработки хвойных насаждений от пилильщика-ткача звездчатого.

Работы в очаге распространения насекомого-вредителя проведут на общей площади 7,6 тысяч гектаров.

На проведение работ из федерального бюджета выделено более 7 млн рублей.

Обработки будут проводиться с использованием химического препарата "Димилин, СП". Министерство лесного хозяйства убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. На лесных участках, где введено ограничение, будут установлены предупредительные аншлаги о применении пестицидов и периоде действия ограничений. Посещение лесов после обработки разрешено через 20 дней, сообщают в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.