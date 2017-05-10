Жителей Самарской области просят не посещать леса из-за проведения химической обработки

В период с 15 мая по 4 июня на территории Кинельского, Ново-Буянского и Ставропольского лесничеств Самарской области будут проводить наземные и авиационные обработки хвойных насаждений от пилильщика-ткача звездчатого.
Работы в очаге распространения насекомого-вредителя проведут на общей площади 7,6 тысяч гектаров.
На проведение работ из федерального бюджета выделено более 7 млн рублей.
Обработки будут проводиться с использованием химического препарата "Димилин, СП". Министерство лесного хозяйства убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. На лесных участках, где введено ограничение, будут установлены предупредительные аншлаги о применении пестицидов и периоде действия ограничений. Посещение лесов после обработки разрешено через 20 дней, сообщают в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!