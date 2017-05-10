Театр "Грань" уезжает в Тобольск на XV Фестиваль театров малых городов России

В Тобольске с 25 мая по 1 июня пройдет XV Фестиваль театров малых городов России. Театр-студия "Грань" 29 мая на сцене Тобольского драматического театра им. Ершова представит спектакль "Король Лир" по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Дениса Бокурадзе, сообщает пресс-служба театра.

Всего на фестивале соберутся 15 творческих коллективов, чье участие отображает всю широту охвата "карты" театральной России: приедут театры из Красноярского, Пермского, Краснодарского края, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, республик Удмуртия и Татарстан.

Фестиваль театров малых городов России — одно из приоритетных направлений деятельности Государственного театра наций и важнейшее событие культурной жизни регионов страны. Художественный руководитель фестиваля — Евгений Миронов, народный артист РФ, лауреат Государственных премий РФ.

За годы существования фестиваль стал неотъемлемой частью театральной карты России. Первым адресом этого театрального форума была Москва. В 2004 г. V Фестиваль переместился в город Лысьва, четырежды принимавший фестиваль. В 2011 г. местом проведения стал город Балаково, а в 2013 году Фестиваль переместился в Пятигорск, где стал частью другого важного театрального форума "Театры России — Северному Кавказу". Фестиваль 2014 г. и 2015 г. с успехом прошел в подмосковных городах Коломна — Зарайск и Дубна. В 2016 г. XIV Фестиваль театров малых городов России прошел в Вольске Саратовской области.

В 2017 г. XV Фестиваль театров малых городов России пройдет в Тобольске Тюменской области с 25 мая по 1 июня.

Компетентному жюри, состоящему из ведущих театральных деятелей и критиков России, предстоит определить спектакль-победитель, который по традиции будет представлять Фестиваль в Москве, на сцене Театра Наций. Возглавит жюри народный артист России Авангард Леонтьев.

"Грань" уже не первый год становится участником фестиваля. В прошлом году, в городе Вольске на XIV фестивале театров малых городов России театр представил спектакль "Корабль дураков" и стал обладателем Гран-при в номинации "Лучший спектакль малой формы".