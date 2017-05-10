Театр "Грань" уезжает в Тобольск на XV Фестиваль театров малых городов России

В Тобольске с 25 мая по 1 июня пройдет XV Фестиваль театров малых городов России. Театр-студия "Грань" 29 мая на сцене Тобольского драматического театра им. Ершова представит спектакль "Король Лир" по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Дениса Бокурадзе, сообщает пресс-служба театра.
Всего на фестивале соберутся 15 творческих коллективов, чье участие отображает всю широту охвата "карты" театральной России: приедут театры из Красноярского, Пермского, Краснодарского края, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, республик Удмуртия и Татарстан.
Фестиваль театров малых городов России — одно из приоритетных направлений деятельности Государственного театра наций и важнейшее событие культурной жизни регионов страны. Художественный руководитель фестиваля — Евгений Миронов, народный артист РФ, лауреат Государственных премий РФ.
За годы существования фестиваль стал неотъемлемой частью театральной карты России. Первым адресом этого театрального форума была Москва. В 2004 г. V Фестиваль переместился в город Лысьва, четырежды принимавший фестиваль. В 2011 г. местом проведения стал город Балаково, а в 2013 году Фестиваль переместился в Пятигорск, где стал частью другого важного театрального форума "Театры России — Северному Кавказу". Фестиваль 2014 г. и 2015 г. с успехом прошел в подмосковных городах Коломна — Зарайск и Дубна. В 2016 г. XIV Фестиваль театров малых городов России прошел в Вольске Саратовской области.
В 2017 г. XV Фестиваль театров малых городов России пройдет в Тобольске Тюменской области с 25 мая по 1 июня.
Компетентному жюри, состоящему из ведущих театральных деятелей и критиков России, предстоит определить спектакль-победитель, который по традиции будет представлять Фестиваль в Москве, на сцене Театра Наций. Возглавит жюри народный артист России Авангард Леонтьев.
"Грань" уже не первый год становится участником фестиваля. В прошлом году, в городе Вольске на XIV фестивале театров малых городов России театр представил спектакль "Корабль дураков" и стал обладателем Гран-при в номинации "Лучший спектакль малой формы".
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают