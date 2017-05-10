Самарские шпажистки завоевали серебро этапа Кубка мира

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся этап Кубка мира по фехтованию (шпага) среди женщин. В составе сборной России в командном турнире серебряные награды получили самарские спортсменки Алена Комарова и Виолетта Храпина.

В командном первенстве сборная России (Яна Зверева, Алена Комарова, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина) обыграла Японию - 45:38, Германию - 40:34, Китай - 38:32. В финале российские шпажистки встречались с соперницами из Франции и в упорной борьбе уступили со счетом 28:29.

В личном турнире Алена Комарова проиграла на стадии 1\32 финала, Виолетта Храпина завершила свое выступление в 1\16 финала, сообщает министерство спорта Самарской области.