Самарские шпажистки завоевали серебро этапа Кубка мира

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся этап Кубка мира по фехтованию (шпага) среди женщин. В составе сборной России в командном турнире серебряные награды получили самарские спортсменки Алена Комарова и Виолетта Храпина.
В командном первенстве сборная России (Яна Зверева, Алена Комарова, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина) обыграла Японию - 45:38, Германию - 40:34, Китай - 38:32. В финале российские шпажистки встречались с соперницами из Франции и в упорной борьбе уступили со счетом 28:29.
В личном турнире Алена Комарова проиграла на стадии 1\32 финала, Виолетта Храпина завершила свое выступление в 1\16 финала, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!