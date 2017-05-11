В Самаре для большегрузов до июня закрыли 15 улиц

В Самаре на 15 улицах вводятся ограничения движения транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 7 тонн, сообщает сайт мэрии
Мера вводится до 23:00 31 мая "в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями".
Ограничение распространяется на ул. Теневую, ул. Восточную (пос. Береза), ул. 4-й квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, ул. Гаражная (пос. Винтай), пр. Кирова, Южное шоссе, ул. Уральская, дорога на асфальтобетонный завод в пос. Козелки, Кряжское шоссе, Новокуйбышевское шоссе, Аэропортовское шоссе, Стромиловское шоссе, ул. Белорусская, дорога от ПГТ "Завод "Стройкерамика".
Также на этих улицах будет действовать временное ограничение движения в летний период: с 00:00 20 мая до 23:00 31 августа будет ограничиваться движение тяжеловесного транспорта, нагрузка на ось которого превышает установленные значения на территории России, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С.
Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяются на:
— международные перевозки грузов;
— пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;
— перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
— перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
— на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ и работ по содержанию автомобильных дорог;
— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
— на транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.