В Самаре для большегрузов до июня закрыли 15 улиц

В Самаре на 15 улицах вводятся ограничения движения транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 7 тонн, сообщает сайт мэрии

Мера вводится до 23:00 31 мая "в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями".

Ограничение распространяется на ул. Теневую, ул. Восточную (пос. Береза), ул. 4-й квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, ул. Гаражная (пос. Винтай), пр. Кирова, Южное шоссе, ул. Уральская, дорога на асфальтобетонный завод в пос. Козелки, Кряжское шоссе, Новокуйбышевское шоссе, Аэропортовское шоссе, Стромиловское шоссе, ул. Белорусская, дорога от ПГТ "Завод "Стройкерамика".

Также на этих улицах будет действовать временное ограничение движения в летний период: с 00:00 20 мая до 23:00 31 августа будет ограничиваться движение тяжеловесного транспорта, нагрузка на ось которого превышает установленные значения на территории России, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С.