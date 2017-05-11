Студенты СГЭУ стали финалистами регионального этапа двух престижных конкурсов

Студенты Самарского государственного экономического университета в этом году стали финалистами регионального этапа двух престижных конкурсов — Международной олимпиады студентов по программированию в 1С: Предприятие8 (организатор-компания "1С", Финансовый университет при Правительстве РФ, компания "1С-Битрикс") и студенческого конкурса "1С: Бухгалтерия 8".
Цель этих профессиональных конкурсов — выявить инициативных и талантливых студентов. Олимпиада по программированию предоставляет участникам уникальные шансы реализовать себя в ИТ-индустрии на базе фирмы 1С. Впервые 1 место в региональном туре олимпиады заняли студентки СГЭУ направления "Прикладная информатика" Екатерина Михайлова и Алина Долгова, достойно выдержав конкуренцию со стороны представителей других профильных вузов области.
А работа участницы и финалистки регионального этапа конкурса "1С: Бухгалтерия 8", студентки СГЭУ, Оксаны Проходенко, хотя и не заняла призового места в заключительном туре состязания, но была особо отмечена жюри.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!