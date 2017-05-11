Студенты СГЭУ стали финалистами регионального этапа двух престижных конкурсов

Студенты Самарского государственного экономического университета в этом году стали финалистами регионального этапа двух престижных конкурсов — Международной олимпиады студентов по программированию в 1С: Предприятие8 (организатор-компания "1С", Финансовый университет при Правительстве РФ, компания "1С-Битрикс") и студенческого конкурса "1С: Бухгалтерия 8".

Цель этих профессиональных конкурсов — выявить инициативных и талантливых студентов. Олимпиада по программированию предоставляет участникам уникальные шансы реализовать себя в ИТ-индустрии на базе фирмы 1С. Впервые 1 место в региональном туре олимпиады заняли студентки СГЭУ направления "Прикладная информатика" Екатерина Михайлова и Алина Долгова, достойно выдержав конкуренцию со стороны представителей других профильных вузов области.

А работа участницы и финалистки регионального этапа конкурса "1С: Бухгалтерия 8", студентки СГЭУ, Оксаны Проходенко, хотя и не заняла призового места в заключительном туре состязания, но была особо отмечена жюри.