"Парки Самары" возьмут кредит на 90 млн руб. для покупки колеса обозрения в парк Гагарина

МАУ "Парки Самары" ищет банк, который согласится выдать кредит на 90 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, деньги муниципальной организации нужны на приобретение и установку аттракциона "Колесо обозрения высотой 55 метров" в парке им. Юрия Гагарина.

Напомним, ранее сообщалось, что установка нового колеса обозрения в этом парке — одна из основных задач МАУ "Парки Самары" на 2017 год.

Кредит "Парки Самары" собираются выплачивать до 31 мая 2022 года. В качестве источника средств, которыми планируется расплачиваться с банком, называются средства заемщика от приносящей доход деятельности.

Начальная максимальная стоимость контракта (сумма, которую банк получит в виде процентов за весь срок действия договора) составляет 33,7 млн рублей.