"Парки Самары" возьмут кредит на 90 млн руб. для покупки колеса обозрения в парк Гагарина

МАУ "Парки Самары" ищет банк, который согласится выдать кредит на 90 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации, деньги муниципальной организации нужны на приобретение и установку аттракциона "Колесо обозрения высотой 55 метров" в парке им. Юрия Гагарина.
Напомним, ранее сообщалось, что установка нового колеса обозрения в этом парке — одна из основных задач МАУ "Парки Самары" на 2017 год.
Кредит "Парки Самары" собираются выплачивать до 31 мая 2022 года. В качестве источника средств, которыми планируется расплачиваться с банком, называются средства заемщика от приносящей доход деятельности.
Начальная максимальная стоимость контракта (сумма, которую банк получит в виде процентов за весь срок действия договора) составляет 33,7 млн рублей.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(